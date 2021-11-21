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В Киеве во время мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы грубых нарушений не зафиксировано - полиция

В Киеве во время мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы грубых нарушений не зафиксировано - полиция

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве сегодня, 21 ноября, прошел ряд акций ко Дню Достоинства и Свободы и годовщине начала Революции Достоинства. Правоохранители не зафиксировали грубых правонарушений во время массовых мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

К охране общественного порядка в Киеве были привлечены полицейские и военнослужащие Нацгвардии.

Возле офиса президента участники акции, отказавшиеся проходить поверхностную проверку, пытались пройти к зданию без прохождения фильтрационных мероприятий.

“Во время проведения акций грубых правонарушений не зафиксировано. После проведения полицейскими разъяснительной работы часть участников прошла поверхностную проверку и беспрепятственно попала в Офис президента, другие — отказались”, — заявили в полиции.

Сейчас правоохранители продолжают нести службу и обеспечивать охрану общественного порядка в центре Киева.

Дополнение

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.

День Достоинства и Свободы ввели в 2014 году. Соответствующий указ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинцев в ответ на решение тогдашней власти прекратить курса на евроинтеграцию и отменить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Напомним

Западные дипломаты поздравили украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция
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