Умерла актриса из сериала “Моя прекрасная няня”

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Артистка Нина Русланова скончалась в Москве в возрасте 75 лет. Об этом сообщил актер Станислав Садальский на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшной вестью — умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не пересчитать, да и к чему”, — написал артист.

Детали

Садальский также заявил, что Русланова имела “длительную болезнь”.

Точная причина смерти актрисы не уточняется. Ранее появились сообщения, что Русланова была госпитализирована после инсульта.

Русланова известна своими ролями в таких фильмах, как “Афоня”, “Завтра была война”, “Тени исчезают в полдень”, “Зимняя вишня”, “Хрусталев, машину!”, “Собачье сердце”, “Кин-дза-дза”, “Возвращение Будулая”, “Моя прекрасная няня”, “Не стреляйте в белых лебедей” и др..

Напомним

В возрасте 80 лет 20 августа скончалась народная артистка России Александра Назарова.