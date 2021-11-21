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В Ботсване нашли бриллиант с уникальным голубым оттенком

В Ботсване нашли бриллиант с уникальным голубым оттенком

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Бриллиант размером с миндаль имеет более 20 каратов. Его нашли в мае 2018 года в шахте Орапа в Ботсване. Об этом сообщает УНН Popular Science.

Детали

Камень презентовали на выставке в Нью-Йорке. Необычная расцветка отличает бриллиант среди всех других драгоценностей.
Камень назвали в честь компании, которая его добыла - бриллиант получил имя Okavango Blue.

Оттенок Okavango Blue получил благодаря примеси бора, который возник в морской воде. Обычно бор не существует на глубине, где формируются минералы, а алмазы получают больше азота, чем других веществ.

Явление, благодаря которому вода с бором может попасть в литосферу (места, где образуются минералы) называется субдукцией.

По словам геолога Джорджа Харлоу, ученые узнали о субдукции всего 50 лет назад, поэтому Okavango Blue открывает новые возможности для исследования этого явления.

Ученые до сих пор не могут понять, почему уникальный бриллиант имеет такой цвет - обычно алмазы с более низким показателем азота выглядят иначе.
Мы действительно не понимаем, почему азота так мало.

Бриллианты с большим количеством азота приобретают желтоватый цвет, поэтому почти безупречный Okavango - это огромная находка, - отметил Харлоу.

Напомним

В американском городе Вудсток (штат Коннектикут) выставили на продажу замок с окнами, инкрустированными бриллиантами за 35 миллионов долларов.

Источник: УНН
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