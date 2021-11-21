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Новости: Криминал и ЧП
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На Черкасщине охотник ранил мужчину

На Черкасщине охотник ранил мужчину

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В лесу на Чигиринщине охотник ранил мужчину. Сотрудники полиции открыли уголовное производство, сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк, пишет УНН.

Детали

По ее словам, инцидент произошел 20 ноября в черте села Ивановка Чигиринской ОТГ. Одного из мужчин ранили в живот. Его доставили в Чигиринскую центральную районную больницу и прооперировали.

Полиция установила группу охотников из 17 мужчин. Зарегистрированное оружие у охотника, который произвел выстрел по неосторожности, изъяли.

Уголовное производство следственные Черкасского районного управления полиции открыли по ч. 1 Ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним

На Львовщине во время охоты застрелили мужчину.

Источник: УНН
Теги: раненые, Черкассы и Черкасская область
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