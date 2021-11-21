В Черноморске ребенок проглотил 4 магнита, которые начали пробивать внутренние органы

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В городе Черноморск Одесской области ребенок проглотил 4 магнита. Об этом сообщили в Черноморской общеобразовательной школе №2, пишет УНН.

Цитата

“В нашей школе, в четвертом классе, случилась неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитики, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы”, — сказано в сообщении.

Детали

В комментариях мать ребенка сообщила, что ее прооперировали еще в пятницу. Сейчас она находится в реанимации.

“Хирург нам сказал, что они чудом ее спасли. В такой ситуации когда попадает инородное тело по времени есть сутки, а наша девочка ходила с этими магнитами трое суток, пока ей не стало плохо. Они пробивают органы, делая в них дыры во время притяжения”, — сообщила Мария Смирнова.

Напомним

Во Львове однолетнее девочка проглотила перстень с острыми краями: его доставали два часа.