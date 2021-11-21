Умер политик, лидер крымских руховцев Леонид Пилунский

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Умер ексдепутат Верховной Рады АРК, депутатская группа “Курултай-Рух”, председатель Крымской краевой организации Народного Руха Украины Леонид Пилунский. Об этом сообщил директор Центра ближневосточных исследований НАНУ Игорь Семиволос на своей странице в Facebook, пишет УНН.

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“Умер верный сын Украины Леонид Пилунский. Покойся с миром, дорогой друг!”, — написал Семиволос.

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Депутат последней легитимно избранной Верховной Рады Аавтономної республики Крым из фракции “Курултай-Рух” Леонид Пилунский несмотря на оккупацию полуострова Россией и давление не выехал из Крыма.

Леонид Петрович писал книги, на политические темы почти не общался, старавався “не лезть в те процессы, которые не имеют никакого отношения к правде”, ради своей безопасности проживал у друзей, хотя признал, что российские спецслужбы все равно знают место его пребывания и при необходимости достанут.