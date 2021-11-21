Смертельное ДТП в Одесской области: водитель грузовика сбил женщину и скрылся с места происшествия

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в Раздельнянском районе Одесской области неизвестный на грузовике смертельно травмировал женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Раздельнянском отделе полиции, пишет УНН.

Детали

Около 18.30 на дороге в селе Бриновка обнаружили мертвой 57-летнюю местную жительницу. На теле травмы, характерные для дорожно-транспортного происшествия.

По словам мужа погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозило транспортное средство, похожее на грузовик, и быстро выехало.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Разыскивается водитель, причастный к аварии.

Напомним

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