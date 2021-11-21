Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,57 0,1267  EUR: 29,98 0,0108 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
23220

Смертельное ДТП в Одесской области: водитель грузовика сбил женщину и скрылся с места происшествия

Смертельное ДТП в Одесской области: водитель грузовика сбил женщину и скрылся с места происшествия

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня в Раздельнянском районе Одесской области неизвестный на грузовике смертельно травмировал женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в Раздельнянском отделе полиции, пишет УНН.

Детали

Около 18.30 на дороге в селе Бриновка обнаружили мертвой 57-летнюю местную жительницу. На теле травмы, характерные для дорожно-транспортного происшествия.

По словам мужа погибшей, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозило транспортное средство, похожее на грузовик, и быстро выехало.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Разыскивается водитель, причастный к аварии.

Напомним

9 Людей пострадали в результате ДТП с маршруткой в Одессе.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Одесса и Одесская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.