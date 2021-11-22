COVID-протест в Роттердаме: правоохранители задержали еще восьмерых участников антикарантинной акции

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полиция Нидерландов задержала еще восьмерых участников антикарантинной акции протеста в Роттердаме, которая переросла в массовые беспорядки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Детали

“Правоохранители обновили информацию о задержанных после беспорядков в Роттердаме. Еще восемь человек находятся под стражей. Им вменяют, среди прочего, вандализм, насилие, проявление агрессии. На следующей неделе они будут предстанут перед следственным судьей. Всего, по данным правоохранителей, арестованы 49 человек”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время правоохранители продолжают просматривать многочасовые записи протестов с камер наблюдения.

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Вчера полиция Роттердама сообщала о 51 задержанном, около половины из которых — несовершеннолетние. Некоторых отпустили, временно запретив посещать центр Роттердама.

Также в прокуратуре сообщили, что огнестрельные ранения получили четыре человека. При этом правоохранители в очередной раз отметили, что во время столкновений никто не погиб.

Национальное бюро расследований проводит проверку действий полиции, в частности правомерность применения оружия.