Новости: COVID-19
22 ноября 2021, 00:20 • Юлиана Росковинская • 26610
COVID-19: в Киеве открывается новый центр вакцинации
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С понедельника, 22 ноября, в Киеве заработает еще один центр вакцинации в Дарницком районе. Его откроют на территории торгового центра “Ашан”. Об этом сообщает Дарницкая районная государственная администрация, пишет УНН.
Детали
Центр вакцинации откроется в ТЦ “Ашан” по адресу: улица Здолбуновская, 17. Он будет работать с 12:00 до 18:00.
Какими вакцинами можно привиться:
— AstraZeneca;
— CoronaVac;
— Moderna (по предварительной записи).
Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me.
Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.
Источник: УНН
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