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Новости: COVID-19
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COVID-19: в Киеве открывается новый центр вакцинации

COVID-19: в Киеве открывается новый центр вакцинации

КИЕВ. 22 ноября. УНН. С понедельника, 22 ноября, в Киеве заработает еще один центр вакцинации в Дарницком районе. Его откроют на территории торгового центра “Ашан”. Об этом сообщает Дарницкая районная государственная администрация, пишет УНН.

Детали

Центр вакцинации откроется в ТЦ “Ашан” по адресу: улица Здолбуновская, 17. Он будет работать с 12:00 до 18:00.

Какими вакцинами можно привиться:

— AstraZeneca;

— CoronaVac;

— Moderna (по предварительной записи).

Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me.

Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус
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