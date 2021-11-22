COVID-19: в Киеве открывается новый центр вакцинации

КИЕВ. 22 ноября. УНН. С понедельника, 22 ноября, в Киеве заработает еще один центр вакцинации в Дарницком районе. Его откроют на территории торгового центра “Ашан”. Об этом сообщает Дарницкая районная государственная администрация, пишет УНН.

Детали

Центр вакцинации откроется в ТЦ “Ашан” по адресу: улица Здолбуновская, 17. Он будет работать с 12:00 до 18:00.

Какими вакцинами можно привиться:

— AstraZeneca;

— CoronaVac;

— Moderna (по предварительной записи).

Записаться на вакцинацию можно через электронную систему Helsi.me.

Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.