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В Чехии ввели карантин для невакцинированных от COVID-19

В Чехии ввели карантин для невакцинированных от COVID-19

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Чехии с 22 ноября ввели локдаун для невакцинированных от COVID-19 через сложную эпидемиологическую обстановку и загруженность системы национального здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Prague Experience.

Детали

И. О. Премьер-министра Чехии Андрей Бабиш сообщил, что рестораны, музеи, предприятия предоставления услуг и другие общественные места смогут посещать только вакцинированные или переболевшие граждане.

По его словам, ограничения будут действовать до конца февраля 2022 года.

Добавим

В Чехии сообщили о крупнейшие ежедневные показатели заражений коронавирусом за все время с начала пандемии.

Чешские лаборатории обнаружили 22 936 инфицированных, примерно на 8 700 больше, чем неделю назад. За последние семь дней в стране на 100 тыс. Население приходится 929 инфицированных. Таким образом заболеваемость в стране сейчас является самой высокой за весь период пандемии.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Коронавирус
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