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Футбол: “Минай” и “Ингулец” сыграли в результативную ничью

Футбол: “Минай” и “Ингулец” сыграли в результативную ничью

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Ужгороде на стадионе “Авангард” в гости к ФК Минай" отправились футболисты “Ингульца”, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК “Минай”.

Детали

На 27 минуте подача с углового помогла Ковалеву с близкого растояния расстрелять ворота оппонентов— 0:1.

Однако гола Евгения Селезнева и Олега Горина под окончание тайма помогли “Миная” выйти вперед. И только за десять минут до конца основного времени Михаил Плохотнюк подарил “Ингульцу” ничью 2:2.

Стоит отметить, что в итоге уже 5 из 6 матчей между этими соперниками сведены вничью.

Дополнение

Обе команды идут в конце таблицы — “Ингулец” 14 с 10 баллами, а “Минай” отстает на один пункт.

Источник: УНН
Теги: футбол
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