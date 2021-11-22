Футбол: “Минай” и “Ингулец” сыграли в результативную ничью

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Ужгороде на стадионе “Авангард” в гости к ФК Минай" отправились футболисты “Ингульца”, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФК “Минай”.

Детали

На 27 минуте подача с углового помогла Ковалеву с близкого растояния расстрелять ворота оппонентов— 0:1.

Однако гола Евгения Селезнева и Олега Горина под окончание тайма помогли “Миная” выйти вперед. И только за десять минут до конца основного времени Михаил Плохотнюк подарил “Ингульцу” ничью 2:2.

Стоит отметить, что в итоге уже 5 из 6 матчей между этими соперниками сведены вничью.



Дополнение

Обе команды идут в конце таблицы — “Ингулец” 14 с 10 баллами, а “Минай” отстает на один пункт.