На Гаити бандиты “400 Mawozo” освободили двух из 17 похищенных более месяца назад миссионеров

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На Гаити в воскресенье, 21 ноября, освободили двух из 17 членов миссионерской группы, похищенных бандой “400 Mawozo” более месяца назад. Об этом со ссылкой на христианскую организацию Christian Aid Ministries из Огайо сообщает The Associated Press, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что освобожденные находятся в “хорошем настроении и под опекой”. В то же время информация об их имен и причин ответного шага со стороны злоумышленников не разглашается.

Факт освобождения двух заложников также подтвердил представитель Национальной полиции Гаити Гэри Дерозье.

Как отмечалось, христианских миссионеров из США и Канады, а также членов их семей и местного водителя похитили из автобуса 16 октября в столице Гаити Порт-о-Пренс. Среди пленных были, в частности, 8-месячный младенец, двое детей 3 и 6 лет, а также двое подростков.

По словам министра юстиции и внутренних дел Гаити Листа Квітеля, похитители потребовали по миллиону долларов за каждого заложника, то есть 17 миллионов долларов выкупа. Лидер банды “400 Mawozo” угрожал убить пленных.

Напомним

На Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны.