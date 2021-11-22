В Афганистане талибы запретили женщинам сниматься в телевизионных драмах

КИЕВ. 22 ноября. УНН. После захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение “Талибан” запретило женщинам участвовать в съемках телевизионных драм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Кроме того, журналисток и ведущих обязали появляться на экране в головных платках. Всего талибы обнародовали восемь новых требований к афганским телеканалам. Отныне трансляция фильмов, которые “противоречат принципам шариата или исламского права и афганским ценностям” запрещена, как и снятие мужчин, которые обнажают интимные части тела.

Талибы запретили комедийные и развлекательные шоу, которые “оскорбляют религию или могут считаться оскорбительными для афганцев”. Они также настаивают на прекращении трансляции иностранных фильмов, которые пропагандируют другие культурные ценности.

Напомним

Талибы запретили использование иностранной валюты в Афганистане.