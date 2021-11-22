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Дубль полузащитника сборной Украины принес победу ФК “Ференцварош”

Дубль полузащитника сборной Украины принес победу ФК “Ференцварош”

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 13-м туре чемпионата Венгрии по футболу “Ференцварош” полузащитника сборной Украины Александра Зубкова на своем поле принимал “Фехервар”, за который также выступают украинские футболисты, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр УАФ. 

Детали

Зубков вышел в стартовом составе хозяев и отметился двумя забитыми мячами, обеспечивших победу его команде со счетом 3:0.

В рядах гостей в игре приняли участие Евгений Макаренко (желтая карточка) и Иван Петряк (желтая карточка).

Сейчас с 28-ю очками “Ференцварош” лидирует в турнирной таблице венгерского первенства. “Фехервар” с 20-ю пунктами идет четвертым.

Что предшествовало

Ярмоленко помог “Вест Хэму” получить второй выигрыш в Лиге Европы.

Источник: УНН
Теги: футбол
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