В Китае женщина задохнулась под кучей одежды, что упала на нее во время сна

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В китайском Гонконге 59-летняя женщина умерла из-за упавшей на нее кучи одежды. Вещи придавили китаянку, когда та спала, в результате чего она задохнулась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

Детали

Отмечается, что тело 59-летней жительницы, засыпанное вещами, обнаружил сын погибшей. Медики, приехав на место, констатировали смерть женщины.

В спальне погибшей, как оказалось, были огромные горы одежды и различных вещей, которые достигали потолка. Из-за беспорядка ей приходилось спать не на кровати, а на полу.

Полиция провела расследование и не нашла следов насильственной смерти на теле погибшей. Дело квалифицировали, как несчастный случай.

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