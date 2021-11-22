На Николаевщине охотники обстреляли машину мужчины, потому что решили, что тот браконьер

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Николаевской области охотники преследовали и обстреляли машину мужчины, решив, что он браконьер. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области, пишет УНН.

Детали

20 ноября мужчина сообщил правоохранителям, что неподалеку с. Украинка неизвестные обстреляли его автомобиль Hyundai Tucson.

На месте происшествия полицейские установили, что 50-летний потерпевший ехал через поле, когда его начали преследовать незнакомцы на автомобиле Нива.

Мужчины догнали водителя, въехав в его автомобиль, из-за чего тот выстрелил в воздух из ружья. В ответ один из оппонентов начал стрелять из ружья по автомобилю. Из-за этого водитель Hyundai получил ранение руки и головы. Его госпитализировали.

Выяснилось, что четверо охотников увидели в поле автомобиль и решили, что за рулем находится браконьер. Чтобы убедиться в этом, они поехали за ним, а когда тот стал убегать и стрелять, открыли стрельбу в ответ.

Следователи задержали стрелка — им оказался 36-летний житель Одессы. Оба охотничьих ружья изъяли.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 Ст. 15, Ч. 1 Ст. 115 УК Украины “Покушение на умышленное убийство”. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним

На Кировоградщине мужчина обстрелял автомобиль за обгон: ему грозит пожизненное заключение.