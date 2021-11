Рождественский парад: в Висконсине автомобиль въехал в толпу людей

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Автомобиль, въехавший в рождественскую процессию в городе Уокешо (штат Висконсин). Пострадало большое количество людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS.

Детали

Источники телекомпании утверждают, что после того, как автомобиль въехал в толпу на месте происшествия раздались выстрелы. На месте проводится эвакуация. Информации о жертвах пока нет.

Пользователи Twitter публикуют видеозапись, на которой виден автомобиль, который на большой скорости движется по маршруту Рождественского парада.

#Update: Just in - Video caught the moment the police shot at the car 3 times who was speeded through the Christmas parade downtown in #Waukesha in #Wisconsin, injuring up to at least 30 people or more. pic.twitter.com/65H4ycicKB