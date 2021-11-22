“Ворскла” разгромила “Мариуполь” и поднялась в топ-3 УПЛ

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полтавская “Ворскла” нанесла сокрушительное поражение “Мариуполю” в поединке 15-го тура чемпионата Украины (УПЛ), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Продолжением 15 тура УПЛ стал матч в Полтаве. Фактически сразу обе команды бросились атаковать, не меняя эту тактику на протяжении всего игрового времени. Довольно быстро проявилось превосходство "Ворсклы", залогом чего стало то, что полтавчане владеют футболистами гораздо опытнее.

Следствием этого стало то, что хозяева поля еще до перерыва дважды забили — однажды после великолепной комбинации, во второй раз из-за ошибки кипера. Оба раза отличился Тилль. Гости, зато, своих шансов не использовали.

Во втором тайме события развивались еще быстрее. Азовцы сумели сократить отставание в счете, однако роковым для них стало удаление вышедшего на замену футболиста. Это облегчило задачу полтавчанам, поэтому они с определенной методичностью стали забрасывать мячи в ворота деморализованных гостей. Финальный счет игры — 5:1 в пользу “Ворсклы”.



Дополнение

Полтавчане набрали 31 балл и по дополнительным показателям стали третьими в таблице. "Мариуполь" последний-7.