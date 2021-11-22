Кашляла кровью: в США женщина умерла после инъекции по увеличению ягодиц

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В США 38-летняя женщина умерла через несколько дней после инъекции в ягодицы. Смертельный укол, подозревают, ей сделала 47-летняя “консультантка по красоте”, которая не имела сертификата на силикон и неправильно ввела его шприцем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

Известно, что Марджи МакКлендон из Сент-Луиса, штат Миссури, умер после двух инъекций, которые сделала дома в так называемой врача несколько лет назад. Согласно судебным документам, подозреваемая выполняла инъекции красоты без лицензии в своем доме в Хьюстоне и незаконно покупала силикон, который использовала в процедурах.

Прокуроры заявили, что всего было две процедуры по введению силикона в ягодицы, которые вызвали у потерпевшей сильную боль и проблемы с дыханием.

После первого визита МакКлендон чувствовала себя плохо чувствовала боль и ее тошнило. Но она вернулась на следующий день, потому что не получила эстетического результата, на который рассчитывала, а мастер отказалась вернуть ей деньги.

По словам чиновников, вторую процедуру пришлось несколько раз прекращать из-за сильной боли. Потерпевшая начала кашлять кровью, прежде чем ее госпитализировали в местное отделение неотложной помощи.

Однако женщина ушла оттуда, прежде чем ее осмотрели. Вскоре после этого она была снова госпитализирована в больницу штата Миссури, где скончалась 30 апреля 2018 года. Смерть наступила в результате осложнений, связанных с силиконовой тромбоэмболией легочной артерии. Ее смерть признали убийством.

Подозреваемую задержали на днях за нарушение правил дорожного движения. Прокуроры сообщили, что она якобы призналась в этом деле во время пребывания под стражей. Также подозреваемая якобы призналась полиции, что осознавала, что в случае неправильного выполнения инъекции в ягодицы могут возникнуть серьезные последствия или даже смерть.

Женщина предстала перед судом в округе Харрис, штат Техас, 17 ноября. Под залог ее не выпустили, потому что помощница окружного прокурора сказала, что считает, что могут быть и другие жертвы, и призвала их выступить.

“Мы обеспокоены, поскольку сейчас есть тенденция получать инъекции в ягодицы — могут быть и другие жертвы”, — сказала помощница окружного прокурора.

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