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Новости: Криминал и ЧП
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16020

COVID-19: в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые протесты

COVID-19: в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые протесты

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Нидерландах сразу в нескольких городах начались беспорядки в знак протеста против введенных властями карантинных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Детали

“В нескольких городах страны на улицах снова стало неспокойно. В частности, в Энсхеде и Гронингене повреждены здания, из - за фейерверков вспыхнули пожары”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в этих городах действует чрезвычайный приказ, который дает большую свободу действий правоохранителям, в частности позволяет перекрывать целые улицы и запрещать собрания.

В городе Энсхеде задержаны пять человек за нападения и подстрекательство к агрессивным действиям. В Гронингене задержали троих протестующих.

Напомним

COVID-протест в Роттердаме: правоохранители задержали восьмерых участников антикарантинної акции.

Источник: УНН
Теги: протесты, Нидерланды, Коронавирус
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