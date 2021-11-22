COVID-19: в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые протесты

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Нидерландах сразу в нескольких городах начались беспорядки в знак протеста против введенных властями карантинных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Детали

“В нескольких городах страны на улицах снова стало неспокойно. В частности, в Энсхеде и Гронингене повреждены здания, из - за фейерверков вспыхнули пожары”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в этих городах действует чрезвычайный приказ, который дает большую свободу действий правоохранителям, в частности позволяет перекрывать целые улицы и запрещать собрания.

В городе Энсхеде задержаны пять человек за нападения и подстрекательство к агрессивным действиям. В Гронингене задержали троих протестующих.

Напомним

COVID-протест в Роттердаме: правоохранители задержали восьмерых участников антикарантинної акции.