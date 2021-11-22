Немецкий теннисист стал триумфатором Итогового турнира АТР

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Турине подбежал к завершению Итоговый турнир АТР. В решающем поединке сошлись теннисисты из Германии и России, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Российский теннисист Даниил Медведев (2-й номер мирового рейтинга) проиграл немцу (3 в мире) Александру Звереву в двух сетах - 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время немец подал 7 эйсов против двух у противника. Медведев дважды совершил двойную, у оппонент всего одну такую ошибку.

Это второй титул Итогового турнира АТР для немецкого спортсмена. В 2018-м Зверев разгромил в финале серба Новака Джоковича.

Справка

Это шестой трофей Зверева в 2021 году. Ранее Александр стал победителем турниров в Акапулько, Мадриде, Цинциннати, Вене, а также побеждал на Олимпиаде-2020 в Токио.