Несколько раз ударила в лицо: в США девятилетняя девочка отбилась от грабителя, напавшего на ее мать

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В американском штате Флорида девятилетняя Джорни Нельсон защитила мать от грабителя и получила награду от полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Инцидент произошел в городе Вест-Палм-Бич 2 ноября, когда маленькая героиня вместе с мамой находилась на парковке возле супермаркета.

“Мы вышли из магазина, я посмотрела на него, потом оглянулась на машину, открыла дверцу и следующее, что я помню, это как он бежит к моей маме”, — рассказала Джорни.

По словам правоохранителей, подозреваемый “набросился” на пострадавшую, когда она загружала продукты в салон своего автомобиля. Мужчина с угрозами начал вырывать из ее рук сумочку и, наконец, повалил женщину на землю.

В этот момент девчока подбежала к нападающему и несколько раз ударила его в лицо. Подозреваемый сбежал, однако позже его опознали как Деметриуса Джексона.

Нападавшего арестовали и обвинили в ограблении и нанесении побоев через два дня после инцидента, а Джорни наградили медалью и грамотой за молниеносную реакцию и отвагу.

Глава местной полиции Фрэнк Аддерли поблагодарил девочку за храбрость, которую она проявила, когда “побежала к своей матери, чтобы отбиться от наглого грабителя”. В то же время правоохранитель отметил потенциальную опасность подобных действий.

“Я бы не рекомендовал противостоять такому человеку, однако в пылу момента случается разное. Бьюсь об заклад, что он был шокирован, когда она ударила его прямо в лицо, — заметил Аддерли. — Я думаю, что она ударила его достаточно сильно”.

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom’s defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery.