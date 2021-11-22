Новости: Экономика
22 ноября 2021, 06:15 • Юлиана Росковинская • 11115
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,56 грн/доллар
КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на 22 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,56 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.569400 грн за доллар;
29.979600 грн за евро;
0.362150 грн за российский рубль;
35.690700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 ноября курс всех валют вырос.
Источник: УНН
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