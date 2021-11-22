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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,56 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,56 грн/доллар

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на 22 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,56 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.569400 грн за доллар;

29.979600 грн за евро;

0.362150 грн за российский рубль;

35.690700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 ноября курс всех валют вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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