На 22 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 22 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1591.8756 грн;

Серебро —21.1799 грн;

Платина —885.7639 грн;

Палладий — 1767.0434 грн.

В сравнении с 21 ноября курс металлов не изменился.