22 ноября празднуют Международный день сына

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Также сегодня отмечают День гуманного общества. Верующие чтут память преподобной Матроны Константинопольской и святых мучеников Онисифора и Портифия, пишет УНН.

Международный день сына

Это не официальный праздник, поэтому в календаре он не обозначается как выходной. Однако дети и взрослые с нетерпением ждут этот день, ведь это хороший повод для всей семьи собраться за праздничным столом. Существует немало версий создания Международного дня сына. И в разных странах есть и другие даты празднования этого события. Однако именно 22 ноября весь мир поздравляет тех, кто причастен к этому празднику.

День гуманного общества

Событие учредила некоммерческая американская организация “Гуманное общество Соединенных Штатов” (HSUS). Дату выбрали в честь создания самой организации в 1954 году журналистами Фредом Майерсом, Хелен Джонсон, Ларри Эндрюсом и Марсией Глейзер. На сегодняшний день ее главный офис находится в Вашингтоне. Именно она является крупнейшей благотворительной организацией США. Целью создания праздника является привлечение особого внимания человека к животным.

День памяти преподобной Матроны Константинопольской

Родилась она около 392 года в Восточной Римской империи. В молодом возрасте девушку отдали замуж за богатого мужа Дометиана. Когда у них родилась дочь Феодотия, семья переехала в Константинополь. Там Матрона часто приходила в Храм Господень, где проводила время в молитвах, стенаниях о своих грехах. Там же она познакомилась с благочестивыми старицами Сусанной и Евгенией. Как-то Матроне приснился вещий сон, после которого она отдала дочь Феодотию на воспитание к старицам, а сама постриглась и ушла в монастырь Вассиана. Чтобы монахи не поняли, что среди них женщина, она назвалась евнухом и постоянно молчала. Но преподобному Вассиану приснился сон, что евнух на самом деле женщина. Этот же сон увидел игумен монастыря, Анакий. Преподобный вызвал к себе Матрону и начал ее расспрашивать. Женщина призналась и рассказала, что хотела стать монахиней, но ее муж начал преследовать свою жену. Вассиан решил отправить Матрону в женский монастырь, где она стала наставницей. Однако ее муж узнал о том, где находится жена. Матрона скрывалась от преследования в Иерусалиме, в Берите (языческом храме) и на горе Синай. На своем пути она обращала на христианскую веру много людей. Умерла Матрона около 492 года.

День памяти святых мучеников Онисифора и Портифія

Мужчины жили во время правления римского императора Диоклетиана, который был известен своим жестоким отношением к христианству. Святые мученики Онисифор и Портирий приняли на себя тяжкие муки Христа. Сначала их били камнями, потом пытали, а в конце жгли заживо. Наконец, едва живых мужчин, привязали к лошадям и волокли по камешкам. Изуродованные тела мучеников унесли под покровом ночи последователи христианской веры. Они похоронили их в селении Пангианском, отдав Онисифору и Портифию все почести. После захоронения тел на этом месте начали происходить различные чудеса. Даже сегодня христиане верят в силу мощей, которые сейчас находятся под горой Пангей, в Македонии.

Именины

День Ангела празднуют: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Семен, Ефим, Ариадна.