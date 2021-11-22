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ФК "Колос" прервал серию поражений в чемпионате Украины

ФК "Колос" прервал серию поражений в чемпионате Украины

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Поединке “Десна” — “Колос”, который состоялся в Чернигове, завершилась программа соревновательного дня УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Колоса”.

Детали

В целом игра прошла в эмоциональном темпе, где “Десна” владела территориальным преимуществом, а ковалевке искали свободные зоны в контратаках. “Колос”, действуя на выезде, предсказуемо выбрал контратакующую тактику, а вот черниговцы, которые обычно играют в похожем русле, испытывали трудности со зламуванням насыщенной обороны.

После перерыва скорости на поле возросли, и значительный кусок игрового времени коллективы играли без середины поля. Черниговцы очень оперативно могли открыть счет — и сделали это, но из офсайда. После этого хозяева поля оказались в меньшинстве, и ковалівцям понадобилось 15 минут, чтобы воспользоваться этим и выйти вперед.

Ника Ситчинава провел свой первый гол за” Колос " в нынешнем сезоне и принес победу команде. Так, футболисты "Десны" почти непрерывно атаковали в конце игры. Впрочем, по крайней мере, сравнять счет так и не сумели — 1:0.

Дополнение

“Колос” одержал победу после пяти поражений подряд — 14 очков и десятая строчка. “Десна” седьмая.

Источник: УНН
Теги: футбол
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