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Туманы и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня

Туманы и до 15° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По Украине сегодня местами дожди, утром - туманы. Несколько потеплеет: днем - до 15 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 22 ноября в западных, днем в юго-восточных и Житомирской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

В Карпатском регионе, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 4-9°, в южной части 10-15°.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Температура ночью 3-6° тепла, днем 4-8°.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
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