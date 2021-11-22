Рабочая неделя в столице началась с пробок

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 22 ноября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, Академика Палладина на улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, Саксаганской, Василия Стуса.

Кроме того, было затруднено движение по улицам Щусева, Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Верховинной, Богатырской, Авиаконструктора Игоря Сикорского и на Набережном шоссе.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Освободителей, Соборности. Также пробки образовались на улицах Оноре де Бальзака, Андрея Малышко и Центральной.

Движение на мостах Дарницком, Патона, Северном — затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном мосту наблюдается незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

В Киевской области сегодня, 22 ноября, без существенных осадков. Температура ночью 3-6° тепла, днем 4-8°.