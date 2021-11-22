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Наезд на рождественский парад в США: подозревают ранее судимого рэпера

Наезд на рождественский парад в США: подозревают ранее судимого рэпера

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В наезде на рождественский парад в американском штате Висконсин подозревают уже судимого рэпера Даррелла Брукса (Mathboi Fly). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star и International Business Times.

Детали

Как отмечают, 39-летний Даррелл Брукс — участник движения, которое выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих (Black Lives Matter).

Кроме того, подозреваемый известен как рэпер Mathboi Fly. Красное авто, которое влетело в толпу людей во время парада, можно увидеть в одном из его клипов.

Брукса уже задержали. Ранее он был судим за домашнее насилие и сопротивление полиции. 

Сейчас расследуют мотив и детали преступления. Полиция не исключает, что это может быть террористический акт.

Напомним

Трагедия случилась в воскресенье, 21 ноября, в городе Вокеша (штат Висконсин, США). Красный внедорожник на высокой скорости въехал в толпу людей во время проведения рождественского парада.

Вследствие наезда погибли пять человек, пострадали более 40. Всего 11 взрослых и 12 детей были доставлены в шесть больниц. По меньшей мере трое находятся в критическом состоянии, четверо — в тяжелом, шестеро — в удовлетворительном.

Источник: УНН
Теги: США
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