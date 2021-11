Наезд на рождественский парад в США: подозревают ранее судимого рэпера

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В наезде на рождественский парад в американском штате Висконсин подозревают уже судимого рэпера Даррелла Брукса (Mathboi Fly). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star и International Business Times.

Детали

Как отмечают, 39-летний Даррелл Брукс — участник движения, которое выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих (Black Lives Matter).

Кроме того, подозреваемый известен как рэпер Mathboi Fly. Красное авто, которое влетело в толпу людей во время парада, можно увидеть в одном из его клипов.

Брукса уже задержали. Ранее он был судим за домашнее насилие и сопротивление полиции.

Сейчас расследуют мотив и детали преступления. Полиция не исключает, что это может быть террористический акт.

Yes this is Darrell Brooks aka Mathboi Fly rapping with a gun in front the same vehicle used in a mass homicide. Case closed i'd say#Waukesha#waukeshaChristmasParade@FoxNews@benshapiro@cnnpic.twitter.com/zVbZbFsbOU