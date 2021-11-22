Наезд на рождественский парад в США: подозревают ранее судимого рэпера
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В наезде на рождественский парад в американском штате Висконсин подозревают уже судимого рэпера Даррелла Брукса (Mathboi Fly). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star и International Business Times.
Детали
Как отмечают, 39-летний Даррелл Брукс — участник движения, которое выступает против расизма и насилия в отношении чернокожих (Black Lives Matter).
Кроме того, подозреваемый известен как рэпер Mathboi Fly. Красное авто, которое влетело в толпу людей во время парада, можно увидеть в одном из его клипов.
Брукса уже задержали. Ранее он был судим за домашнее насилие и сопротивление полиции.
Сейчас расследуют мотив и детали преступления. Полиция не исключает, что это может быть террористический акт.
Yes this is Darrell Brooks aka Mathboi Fly rapping with a gun in front the same vehicle used in a mass homicide. Case closed i'd say#Waukesha#waukeshaChristmasParade@FoxNews@benshapiro@cnnpic.twitter.com/zVbZbFsbOU— TrentCannon (@TheTrentCannon)November 22, 2021
Напомним
Трагедия случилась в воскресенье, 21 ноября, в городе Вокеша (штат Висконсин, США). Красный внедорожник на высокой скорости въехал в толпу людей во время проведения рождественского парада.
Вследствие наезда погибли пять человек, пострадали более 40. Всего 11 взрослых и 12 детей были доставлены в шесть больниц. По меньшей мере трое находятся в критическом состоянии, четверо — в тяжелом, шестеро — в удовлетворительном.
Darrell E. Brooks and two other black men in custody in deadly #Waukesha parade massacre. pic.twitter.com/QPPL9cTl3V— RCUBED2 (@RCUBED21) November 22, 2021