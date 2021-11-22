Кулеба: не нужно взваливать на Украину ответственность за промедление с получением членства в НАТО

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Помехой получению Украиной членства в НАТО является тот факт, что некоторые страны Альянса все еще смотрят на нашу страну сквозь призму своих отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата:

“К сожалению, несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, задают себе вопрос: а что на это скажет Россия? И именно поэтому мы планово с ними говорим: прекратите смотреть на Украину через призму России. Это не то, что Вы нам обещали неоднократно с 2008 года, когда НАТО говорило, что ни одна третья сторона не будет влиять на решения относительно отношений Украины и НАТО. Эта позиция заявлена на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль”, — сказал министр.

В то же время, по его словам, многие страны НАТО поддерживают членство нашего государства.

“Сейчас нужно работать и не взваливать на Украину ответственность за любое промедление с получением Украиной членства в НАТО”, — отметил он.

Детали

Кулеба подтвердил, что в диалоге Украины и НАТО есть и трек реформ. В то же время, по его мнению, Украина чрезвычайно продвинулась в реформировании страны, в частности, ее сектора безопасности.

“Но никогда не будем забывать: реформы — это одно, это важно, но помехой членства Украины в НАТО, к сожалению, является тот факт, что некоторые страны все еще смотрят на Украину сквозь призму своих отношений с Россией”, — подчеркнул министр.

Дополнение

Страны НАТО пока не пришли к единому мнению относительно того, должна ли Украина быть в составе организации. Как заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, чтобы быть членом НАТО, надо соответствовать стандартам. Генсек НАТО отметил, что Альянс помогает Украине бороться с коррупцией, но 30 членов (организации) должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет.