ООС: боевики ранили украинского военного

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В течение этих суток на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

“В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие”, — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра ООС, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Добавим

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 71 взрывоопасный предмет.

Напомним

За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.