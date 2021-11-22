КИЕВ. 22 ноября. УНН. Американское космическое агентство NASA запустит в космос лазеры для ускорения передачи информации, пишет УНН со ссылкой на профильное издание Space.com.

Детали

"NASA хочет снова испытать лазер в космосе, чтобы ускорить космическую связь", - пишет издание.

Миссия была отложена на два года. "После двухлетней отсрочки Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) готова к запуску не ранее 4 декабря", - указано в статье.

LCRD полетит в космос на ракете United Launch Alliance Atlas V, на борту космического аппарата программы космических испытаний Министерства обороны (STPSat-6). Запуск миссии ожидается со станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Агентство утверждает, что лазеры позволят отправлять на Землю в 10-100 раз больше данных, чем с помощью радиочастот.

Дополнение

И агентство NASA, и коммерческий сектор планируют многочисленные миссии на Луну в 2020-х годах с использованием Artemis, запланированной космической станции Gateway и программы Commercial Lunar Payload Services.