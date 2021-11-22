Эпидемиолог о “самоликвидации” Дельта-штамма коронавируса: это реально, но на смену может прийти новый возбудитель

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Эпидемический процесс вирусной инфекции с капельным механизмом передачи, который распространяется от человека к человеку при общении, трудно предсказать. Об этом журналистам УНН рассказала эпидемиолог Светлана Доан.

Однако, по ее мнению, со временем коронавирусная инфекция, в том числе и Дельта-штамм, может ослабиться, но на смену одному возбудителю может прийти новый — еще более сильный.

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“По аналогии с вирусом гриппа мы можем думать о том, что все-таки активность эпидемического процесса снизится. Однако возбудитель может измениться настолько, что наш иммунитет, сформированный к предыдущему варианту, будет неэффективным в отношении следующих его генераций. На его смену может прийти более агрессивный возбудитель. Поэтому мы должны всегда быть готовыми встретить и организовывать мероприятия в зависимости от того, как будет развертываться эпидемическая ситуация”, — считает эпидемиолог.

Именно поэтому, подчеркивает Светлана Доан, не смотря на сложную эпидемическую ситуацию, которая может идти на спад, нужно постоянно заниматься ранним выявлением инфекции и не забывать о том, что коронавирус, как и другие инфекции, нужно лечить при первых симптомах.

"Раннее выявление коронавирусной инфекции, как и ее лечение, имеет чрезвычайное значение. Раннее выявление — это ранняя изоляция источника инфекции, а значит мы уменьшим потенциальное количество зараженных этим человеком. Но на самом деле у нас часто наблюдается такая ситуация, что человек уже чувствует, что он инфицирован, но он все равно идет на работу, общается с людьми. Заболел — надо сидеть дома и сразу начинать лечение”, — подчеркнула эпидемиолог.

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