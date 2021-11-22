Доставленный морем дефицитный уголь начали отгружать на ТЭС

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Импортированный морем энергетический уголь начали отгружать на ТЭС государственного ПАО “Центрэнерго”. Об этом УНН сообщили в компании.

20 ноября в порт “Южный” морем прибыли первые 60 тыс. тонн угля. Центрэнерго указало, что планирует обеспечить поставки угля морским путем, “чтобы избежать рисков энергетической блокады, которую начала Российская Федерация в отношении Украины”.

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“По состоянию на 22 ноября уже началась отгрузка энергетического угля из порта “Южный” в адрес ТЭС ПАО “Центрэнерго”, — сообщили в компании.

Детали

При этом указано, что Центрэнерго "получает уголь от государственных шахт и вовремя и в полном объеме с ними рассчитывается" и "в первом квартале и летом текущего года компания не раз спасала государство от веерных отключений". "Но собственная добыча на сегодня не покрывает потребности в топливе. Чтобы избежать дефицита ресурса и обеспечить склады топливом, компания начала его импорт", - добавили в компании.

В качестве основного поставщика импортного угля компания избрала Казахстан. “На пике ценового роста это было лучшее предложение и самое оптимальное соотношение цены и качества”, — пояснили в Центрэнерго.

“Центрэнерго” сотрудничало с одним из крупнейших мировых угледобывающих предприятий. С середины ноября 2021 года Россия начала в неофициальном режиме сдерживать транзит казахстанского угля в сторону Украины через свою территорию. С целью диверсификации поставки угля ПАО “Центрэнерго” заключило контракт на его доставку морским транспортом. В дальнейшем компания планирует обеспечить поставки угля именно морским путем, чтобы избежать рисков энергетической блокады со стороны РФ, под санкциями которой находится общество", - рассказали в компании.

"Кроме того, менеджмент предприятия ведет переговоры с ведущими мировыми трейдерами и производителями угля из США и Австралии о его поставке в Украину", - добавили в Центрэнерго.

Дополнение

В Украине невыполнение плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.