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Доставленный морем дефицитный уголь начали отгружать на ТЭС

Доставленный морем дефицитный уголь начали отгружать на ТЭС

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Импортированный морем энергетический уголь начали отгружать на ТЭС государственного ПАО “Центрэнерго”. Об этом УНН сообщили в компании.

20 ноября в порт “Южный” морем прибыли первые 60 тыс. тонн угля. Центрэнерго указало, что планирует обеспечить поставки угля морским путем, “чтобы избежать рисков энергетической блокады, которую начала Российская Федерация в отношении Украины”.

Цитата:

“По состоянию на 22 ноября уже началась отгрузка энергетического угля из порта “Южный” в адрес ТЭС ПАО “Центрэнерго”, — сообщили в компании.

Детали

При этом указано, что Центрэнерго "получает уголь от государственных шахт и вовремя и в полном объеме с ними рассчитывается" и "в первом квартале и летом текущего года компания не раз спасала государство от веерных отключений". "Но собственная добыча на сегодня не покрывает потребности в топливе. Чтобы избежать дефицита ресурса и обеспечить склады топливом, компания начала его импорт", - добавили в компании.

В качестве основного поставщика импортного угля компания избрала Казахстан. “На пике ценового роста это было лучшее предложение и самое оптимальное соотношение цены и качества”, — пояснили в Центрэнерго.

“Центрэнерго” сотрудничало с одним из крупнейших мировых угледобывающих предприятий. С середины ноября 2021 года Россия начала в неофициальном режиме сдерживать транзит казахстанского угля в сторону Украины через свою территорию. С целью диверсификации поставки угля ПАО “Центрэнерго” заключило контракт на его доставку морским транспортом. В дальнейшем компания планирует обеспечить поставки угля именно морским путем, чтобы избежать рисков энергетической блокады со стороны РФ, под санкциями которой находится общество", - рассказали в компании.

"Кроме того, менеджмент предприятия ведет переговоры с ведущими мировыми трейдерами и производителями угля из США и Австралии о его поставке в Украину", - добавили в Центрэнерго.

Дополнение

В Украине невыполнение плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. А ранее Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Источник: УНН
Теги: уголь, Центрэнерго, ТЭС
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