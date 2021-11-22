Курятина остается флагманом экспорта мяса из Украины
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина нарастила экспорт мяса за счет курятины. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", передает УНН.
Так, за год экспорт мяса вырос на 21%: в январе-сентябре 2021 года Украина экспортировала продукции мясной группы на 593 млн долл., тогда как в январе-сентябре 2020 года на 488 млн долл.
"Решающим фактором, который влияет на увеличение экспорта агропродукции этой группы, является рост стоимости и объемов поставок на зарубежные рынки мяса птицы, в основном курицы. Эта тенденция сохраняется уже несколько лет", - комментирует старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции ННЦ Богдан Духницкий.
Больше всего украинского мяса в этом году приобрела Саудовская Аравия - на 135 млн долл. Второе место в списке занимают Нидерланды, третье - Китай.
Относительно мяса птицы - то экспорт продукта за год вырос на 20%: с 420 млн долл. до 504 млн долл.
"Учитывая актуальные тенденции, в нынешнем году возможно очередное обновление рекорда экспорта мяса птицы нашей страной", - подытожил Духницкий.
Интересные факты
За годы независимости производство мяса птицы в Украине выросло на 98%.
Мясо птицы, в частности курятина - остается самым популярным мясом в Украине.
Единственной курятиной в Украине, которая подтвердила отсутствие антибиотиков, остается "Наша Ряба". Во время независимого тестирования специалисты исследовали, что производитель (МХП) не использует антибиотики на протяжении всего процесса выращивания птицы.
Отметим, что продукция МХП экспортируется в более 80 стран мира, что свидетельствует о высоком качестве и безопасности мяса. В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.