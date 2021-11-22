Подделка COVID-документов: за неделю заподозрили еще более десятка медиков

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине продолжаются проверки на соблюдение карантина и выявления поддельных COVID-документов - только за прошлую неделю направлены документы о подозрении 15 медицинских работников. Об этом сообщили в правительстве по итогам селекторного совещания под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет УНН.

Детали

В Национальной полиции сообщили, что к рейдам по проверке соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов привлечено 14 тысяч личного состава. "Так, за прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинских работников в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе находятся еще несколько десятков дел. На прошлой неделе также проведено 13 обысков в туристических агентствах", - указали в пресс-службе правительства.

По итогам совещания соответствующим министерствам и ведомствам поручили "проработать вопрос усиления контроля за проверкой подлинности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов".

Дополнение

При этом, по информации Минздрава, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных. За прошедшую неделю были госпитализированы 24 419 человек, тогда как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи человек. Кроме того, впервые за последние 14 недель количество летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей.

Указано, что"по индикаторам, Львовская и Луганская область уже выходят из "красного" уровня эпидемической опасности".

Шмыгаль во время совещания предложил "перераспределение" между регионами необходимых препаратов для лечения COVID-19. "Необходимо детально изучить ситуацию по каждому заведению и осуществить перераспределение препаратов там, где это необходимо", — сказал он.

Напомним

В “красной” зоне находятся 19 регионов Украины: Киев, Волынская, Винницкая, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.