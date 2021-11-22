Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,57 0,1267  EUR: 29,98 0,0108 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
За рубежом задержаны 13,7 тысячи украинцев: больше всего - в России
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
5325

Немецкий теннисист стал триумфатором Итогового турнира АТР

Немецкий теннисист стал триумфатором Итогового турнира АТР

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Турине подошел к завершению Итоговый турнир АТР. В решающем поединке сошлись теннисисты из Германии и России, пишет УНН со ссылкой на данные с сайта турнира.

Детали

Российский теннисист Даниил Медведев (2-й номер мирового рейтинга) проиграл немцу (3-й в мире) Александру Звереву в двух сетах - 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время немец подал 7 эйсов против двух у противника. Медведев дважды совершил двойную, у оппонент всего одну такую ошибку.

Это второй титул Итогового турнира АТР для немецкого спортсмена. В 2018-м Зверев разгромил в финале серба Новака Джоковича.

Справка

Это шестой трофей Зверева в 2021 году. Ранее Александр стал победителем турниров в Акапулько, Мадриде, Цинциннати, Вене, а также побеждал на Олимпиаде-2020 в Токио.

Источник: УНН
Теги: теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.