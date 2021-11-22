О том, чтобы иностранные войска воевали за Украину, сейчас речь не идет - Кулеба

КИЕВ. 22 ноября. УНН. О том, чтобы иностранные войска в случае российского вторжения воевали на территории Украины с украинской стороны, сейчас речь не идет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам в понедельник, передает УНН.

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“О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины, с нашей стороны, сейчас речь не идет. Единственные иностранные войска, которые ведут боевые действия на территории Украины — это российские войска”, — сказал министр.

На вопрос относительно возможного кремлевского наступления в январе-феврале следующего года он отметил, что “это один из сценариев, который лежит на столе российского руководства”.

Детали

По словам министра, сейчас Украина прилагаем все усилия для того, чтобы предотвратить такой сценарий.

“Но это не отменяет потребности в максимальном укреплении нашей обороноспособности. Потому что невозможно полностью предусмотреть действия Российской Федерации”, — добавил он.

Контекст



Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия готовится к нападению на страну в конце января или начале февраля 2022 года.



Буданов предположил, что нападение может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться.

Украина, со своей стороны, в дополнение к помощи США изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи “Патриот” и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

В пятницу новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что пока точно неизвестно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о наступлении.



В начале ноября иностранные СМИ сообщили о стягивании российских военных к границе с Украиной.



Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны изначально назвало эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Однако новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе. Так, Пентагон заявил, что следит за наращиванием российских войск у границ Украины.

В понедельник Франция и Германия предостерегли Россию от причинения вреда территориальной целостности Украины на фоне масштабной и необычной концентрации российских войск на границах страны.