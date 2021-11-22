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COVID-протесты в Нидерландах: задержали более 100 человек

COVID-протесты в Нидерландах: задержали более 100 человек

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Нидерландах во время протестов против карантинных ограничений по сдерживанию коронавируса задержали уже более 100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В воскресенье, 21 ноября, в нескольких городах Нидерландов вспыхнули новые беспорядки против введения ограничительных мер, связанных с COVID-19. Протестующие устроили акты вандализма в Гронингене и Леувардене на севере, Енсхеде на востоке и Тилбурге на юге.

В частности, в Леувардене во время футбольного матча болельщики, которым не разрешили присутствовать из-за COVID-ограничений, бросили фейерверк на поле.

Кроме того, в Роттердаме полиция арестовала 26 человек, которые нападали на правоохранителей, бросали в них мусорные ведра и зажигали фейерверки.

По данным полиции, с начала акций протеста задержали 130 человек.

Напомним

Правительство Нидерландов во вторник, 2 ноября, решило повторно ввести ограничительные меры, в частности вернуть обязательное ношение масок и ввести частичный локдаун.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды, Коронавирус
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