Еще одна фейковая "Дія". В этот раз ее создал подросток из Николаева

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Николаеве разоблачили 15-летнего подростка, создавшего фейковое приложение "Дія" для подделки COVID-сертификатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, юноша за деньги предоставлял доступ к сайту, который похож на приложение "Дія". В специальном редакторе по желанию клиентов он мог создать фальшивые копии COVID-сертификатов. За это злоумышленник брал от 250 до 650 грн.

"Средства поступали на его электронный кошелек одного из платежных сервисов Российской Федерации, из которого потом подросток переводил средства на карточный счет. После оплаты он присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту оставалось лишь установить его на собственный смартфон", — говорится в сообщении.

Как отмечают, на сайте было авторизовано более 1 тыс. пользователей.

Во время обыска обнаружили на компьютере и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписку с покупателями, сведения о продаже архива и полученные средства.

Сейчас правоохранители пытаются заблокировать все каналы распространения фейковой программы и проводят расследование для привлечения к ответственности людей, которые приобрели услугу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подделка COVID-документов: за неделю заподозрили еще более десятка медиков