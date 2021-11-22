На очное обучение перевели 84% школ

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине полностью вакцинировано против COVID-19 более 550 тысяч педагогов. Больше всего в Донецкой, Харьковской, Луганской и Черкасской областях. На очное обучение сегодня перевели 84% школ, 1,7 тысячи заведений до сих пор на дистанционке в "красной" зоне. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует УНН.

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"По состоянию на 22 ноября по крайней мере одной дозой вакцинировано 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тыс. (84,5%)", — говорится в сообщении.

Детали

Лучшую статистику полного цикла вакцинации педагогов демонстрируют:

Донецкая область — 92,7%;

Харьковская область — 92,5%;

Луганская область — 92,4%;

Черкасская область — 92,2%.

В столице двумя дозами вакцины от COVID-19 привито более 30 тысяч педагогов (86%).

Добавим

Сегодня на очное обучение перевели более 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно работает 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% показателя вакцинации работников в "красной" зоне.

Напомним

По требованию Минздрава, для очного обучения нужно 80% вакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления “желтого” или “оранжевого” уровня эпидемической опасности). В регионах, попавших в ”красную" зону, на каникулах или дистанционном обучении находятся учебные заведения, которые не достигли показателя вакцинации в 100%.

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививка от COVID-19 обязательна. В него вошли и педагоги.