Минюст за 2,5 года не обеспечил экономное использование средств на представительство Украины в ЕСПЧ - Счетная палата

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство юстиции Украины в период с 2019 по i полугодии 2021 года не обеспечило в полном объеме экономное использование средств госбюджета на защиту прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины, а также обеспечения представительства Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в отчете о результатах аудита Счетной Палаты, пишет УНН.

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“Аудит показал, что по бюджетной программе „Обеспечение защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел при участии иностранного субъекта и Украины, а также обеспечения представительства Украины в Европейском суде по правам человека“ в течение 2019-2020 годов и І полугодия 2021 года Минюст использовал средства государственного бюджета с нарушением норм бюджетного законодательства на сумму 696 тыс. грн; неэкономно — почти 1,2 млн грн; вследствие неэффективного управления 10,8 млн грн; принятие неэффективных управленческих решений по планированию потребности в бюджетных средствах — более 112 млн гривен”, — говорится в отчете.

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Кроме того, сообщается что Минюст не разработал и не утвердил порядок использования средств, что является нарушением бюджетного законодательства.

По данным РП, потребность в средствах на 2019-2020 годы была удовлетворена в среднем на 77%. Наибольший объем средств — более 1,7 млрд грн — планировался на оплату услуг юридических советников, специалистов, экспертов, в том числе иностранных, по защите прав и интересов Украины.

В целом в течение 2,5 лет на обеспечение защиты прав и интересов Украины использовано 1 млрд гривен, установили аудиторы.

Также говорится о том, что несвоевременное исполнение Минюстом решение арбитражного трибунала привело к неэкономному использованию средств и потерь государственного бюджета в 2019 году на сумму более 1 млн гривен.

При отсутствии потребности в оплате обязательных регистрационных взносов по делам, Минюст не обеспечил эффективное управление перераспределенными в 2019-2020 годах средствами на текущие расходы более чем на 10 млн гривен.

В Счетной Палате также показали имеющиеся остатки не использованных по заключенным договорам денежных средств в сумме 112 млн грн, что свидетельствует о неэффективном управлении денежными средствами и неосуществлении контроля за их использованием“.

“Выявлены нарушения бюджетного законодательства, неэкономное использование средств и неэффективное управление ими указывают на недостаточный уровень функционирования в Минюсте системы внутреннего контроля”, — констатируют аудиторы.

Добавим

Ранее Счетная палата сообщала, что за три квартала 2021 года общий фонд госбюджета недополучил 83,8 млрд гривен, в том числе 17,2% от внутренних и 33% от внешних заимствований, выполнению плана последних не помогло даже зачисление в бюджет части августовских поступлений от МВФ.



При этом Бюджет-2021 уже недополучил 84,3% от плана за приватизацией.