Корабль с катерами Island для Украины прошел Босфор

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Корабль с двумя модернизированными патрульными катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления сил ВМС Украины, прошел через Босфор. Об этом сообщил турецкий шипспоттер Йорук Ісик (Yoruk Isik), который публикует информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор, пишет УНН.

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“Как часть программы морской безопасности командование военных морских перевозок, сухогруз Ocean Grand под американским флагом США пересекло Босфор в сторону Черного моря на пути из Балтимора в Одессу, с двумя катерами береговой охраны США, переданными из Соединенных Штатов в Украину, на борту”, — сообщил блогер.

Part of the@MSCSealiftMaritime Security Program,@usoceanllc's U.S. Flag general cargo ship Ocean Grand transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Baltimore to Odesa carrying two@uscoastguardcutters transferred from United States to Ukraine.@Egetulca10:00Zpic.twitter.com/sn8ruwGh7z — Yörük Işık (@YorukIsik)November 22, 2021

Детали

США передают Украине два катера класса Island USCGC Ocracoke WPB-1307 (переименован на Sumy P192) и USCGC Washington WPB-1331 (переименован в Fastiv P193).

Корабль с двумя патрульными катерами 8 ноября отправился из Балтимора в украинский порт Одесса. Украинские моряки уже прошли тщательное обучение на судах в США. В 2019 году Украина получила два подобных судна.

Два новых катера является частью пакета безопасности для Украины стоимостью более 2,5 миллиарда долларов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров, а поддерживаемые Россией сепаратисты захватили часть восточной Украины, сообщает посольство США в Киеве.