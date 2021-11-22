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Корабль с катерами Island для Украины прошел Босфор

Корабль с катерами Island для Украины прошел Босфор

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Корабль с двумя модернизированными патрульными катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления сил ВМС Украины, прошел через Босфор. Об этом сообщил турецкий шипспоттер Йорук Ісик (Yoruk Isik), который публикует информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор, пишет УНН.

Цитата

“Как часть программы морской безопасности командование военных морских перевозок, сухогруз Ocean Grand под американским флагом США пересекло Босфор в сторону Черного моря на пути из Балтимора в Одессу, с двумя катерами береговой охраны США, переданными из Соединенных Штатов в Украину, на борту”, — сообщил блогер.

Детали

США передают Украине два катера класса Island USCGC Ocracoke WPB-1307 (переименован на Sumy P192) и USCGC Washington WPB-1331 (переименован в Fastiv P193).

Корабль с двумя патрульными катерами 8 ноября отправился из Балтимора в украинский порт Одесса. Украинские моряки уже прошли тщательное обучение на судах в США. В 2019 году Украина получила два подобных судна.

Два новых катера является частью пакета безопасности для Украины стоимостью более 2,5 миллиарда долларов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров, а поддерживаемые Россией сепаратисты захватили часть восточной Украины, сообщает посольство США в Киеве.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, катера
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