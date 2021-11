Корабль с катерами Island для Украины прошел Босфор

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Корабль с двумя модернизированными патрульными катерами береговой охраны США, предназначенными для усиления сил ВМС Украины, прошел через Босфор. Об этом сообщил турецкий шипспоттер Йорук Ісик (Yoruk Isik), который публикует информацию о движении военных кораблей через пролив Босфор, пишет УНН.

Цитата

“Как часть программы морской безопасности командование военных морских перевозок, сухогруз Ocean Grand под американским флагом США пересекло Босфор в сторону Черного моря на пути из Балтимора в Одессу, с двумя катерами береговой охраны США, переданными из Соединенных Штатов в Украину, на борту”, — сообщил блогер.

Part of the@MSCSealiftMaritime Security Program,@usoceanllc's U.S. Flag general cargo ship Ocean Grand transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Baltimore to Odesa carrying two@uscoastguardcutters transferred from United States to Ukraine.@Egetulca10:00Zpic.twitter.com/sn8ruwGh7z