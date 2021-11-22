Верещук рассказала о планах улучшения условий на КПВВ Каланчак

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук поделилась планами по улучшению условий на КПВВ Каланчак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг, который Верещук провела во время рабочего визита в Херсонскую область.

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“Хочу сразу начать с задания, которое мне дали Президент и премьер, когда меня назначали на должность. Основной задачей было решение проблем жителей территорий временно оккупированного Крыма и прилегающей территории, то есть жителей Херсонской области. Я знаю, что часто на местах видят проблемы, но в Киеве не слышат, или слышат, но по своему”, — прокомментировала она.

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Верещук добавляет, что одной из задач, которую она ставит перед собой как вице-премьер-министр — министр реинтеграции является улучшение условий пересечения границы.

“Я вижу, что КПВВ — в рабочем состоянии. Однако насущной проблемой является пересечение границы, потому что надо идти пешком, а пройти километр когда палящее солнце или дождь, пенсионерам или людям с детьми — это проблема. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы передать в наше государственное предприятие данное КПВВ, как это в случае с Чонгаром”, — пояснила вице-премьер-министр — министр реинтеграции.

В частности она рассказала о плане выделить средства на автобусы, которые будут бесплатно перевозить людей на территории КПВВ.

“Мы будем стараться найти средства для покупки автобусов, которые смогут бесплатно перевозить людей. Именно для этого закладываем в бюджете на следующий год увеличение расходов”, — подчеркнула Верещук.