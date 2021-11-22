Посольство США в Болгарии отреагировало на заявления Радева об оккупированном Крыме

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он назвал Крым “российским”, и выразили свою озабоченность болгарскому правительству в Вашингтоне и в Софии. Об этом сообщает американское посольство в Болгарии, пишет УНН.

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“Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он назвал Крым „российским“... В последние дни мы выразили нашу глубокую озабоченность болгарскому правительству в Вашингтоне и в Софии”, — говорится в заявлении, опубликованном посольством.

Детали

Дипломаты подчеркнули, что США, “Группа семи”, Европейский союз и НАТО единодушно заявили, что, несмотря на попытку незаконной аннексии и продолжающуюся оккупацию Россией, Крым является территорией Украины.

Кроме того, в США напомнили, что Болгария была среди стран, заявивших на саммите “Крымской платформы” в августе, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что “мы не признаем и не будем признавать попытки России узаконить свой незаконный захват и оккупацию полуострова”.

Контекст

Президент Болгарии Румен Радев заявил на дебатах в прошлый четверг, что считает Крым российской территорией, и заявил о неэффективности санкций ЕС против России. Впоследствии объяснил свою позицию.

МИД Украины вызвало посла Болгарии после заявлений болгарского президента.



Глава МИД Дмитрий Кулеба резко отреагировал на заявления президента Болгарии о “российском” Крыме.



Он также заверил, что официальные представители Болгарии заверили в неизменности позиции территориальной целостности Украины.