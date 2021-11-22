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Собирал дрова в лесу возле полигона: в гражданского попала пуля во время учебных стрельб военных

Собирал дрова в лесу возле полигона: в гражданского попала пуля во время учебных стрельб военных

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Днепропетровской области во время учебных стрельб на полигоне ранили гражданского - мужчину. Об этом сообщили в ГБР, пишет УНН.

Цитата:

"По предварительной информации, 18 ноября 2021 года вблизи города Никополь 54-летний мужчина со своей женой собирал дрова в лесу вблизи полигона, где в это время военнослужащие проводили учебные стрельбы. Одна из пуль, выпущенная из автомата Калашникова, попала в шею мужчины", - сообщили в бюро.

Детали

Отмечается, что пострадавший госпитализирован в больницу. Указано, что "пуля пролетела около полутора километра".

"Следователи ГБР начали уголовное производство по факту ранения жителя Днепропетровской области во время учебных стрельб военнослужащих", - указали в бюро.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, приведших к ранению гражданского лица. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним

В лесу в Черкасской области охотник ранил мужчину.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, ГБР
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