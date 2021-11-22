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Одесские школы вышли на очное обучение

Одесские школы вышли на очное обучение

КИЕВ. 22 ноября. УНН. С 22 ноября все школы Одессы вышли на очный режим обучения. Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник городского департамента образования Елена Буйневич, передает УНН.

По словам чиновницы, из всех школ города только 9 классов работают в дистанционном режиме. В дошкольных учреждениях не работает 19 групп (на прошлой неделе - 23). Буйневич сообщила, что в Одессе полностью вакцинировано 97,2% сотрудников школ и дошкольных учреждений. На сегодняшний день коронавирус фиксируется у 86 школьных работников. На позапрошлой неделе эта цифра превышала 200.

Напомним, на прошлой неделе школы Одессы не смогли вернуться к очному обучению после каникул, как то рекомендовала сделать Всемирная организация здравоохранения. Причиной тому стала недостаточная вакцинация школьных сотрудников.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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