В МВД готовят законопроекты об усилении ответственности за нарушение ПДД: штрафные балы и больше камер

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел готовят пакет законопроектов, которые усилят ответственность за нарушение безопасности на дорогах. Об этом во время выездного заседание Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, посвященному безопасности, заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

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“Мы в МВД готовим пакет законов, которые предложим на рассмотрение вам уважаемые народные депутаты. Они должны еще больше усилить ответственность за нарушение на дорогах. Во-первых, это будет законопроект о штрафных балах, когда за нарушение будут не только взимать штраф, а и изымать права с последующей сдачей экзаменов на знание ПДД. Это будет сделано до 31 декабря этого года. Во-вторых, это будет закон про измерения средней скорости движения на аварийно опасных участках дорог. Он позволит не ставить много камер на дорогах, а ставить всего две на въезде и выезде с магистрали и измерять не была ли превышена средняя разрешенная скорость движения авто”, — рассказал Геращенко.

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Также МВД будет инициировать усиление ответственности для тех водителей, которые садятся за руль после решения суда о лишении прав за нетрезвое вождение за рулем. По словам Геращенко, увеличение штрафов существенно не решило проблему езди за рулем после лишения прав — за 10 месяцев этого года уже было выявлено 21 тысячу таких водителей.

“Мы будем привлекать к уголовной ответственности таких безответственных водителей с тем, чтобы суд мог давать им вплоть до лишения свободы”, — заявил Геращенко.

Кроме того, МВД предложит изменение в криминальном кодексе, чтобы подозреваемых по статьям, связанным с производством, продажей и хранением наркотических средств у судей была возможность лишать прав на длительные строки.

“Но самый главный законопроект, который коренным образом может изменить ситуацию на дорогах — это законопроект, подписанный целым рядом коллег, находящихся в зале. Это законопроект № 5798 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению роли общества в мероприятиях по контролю за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств — ред.). Этот законопроект в случае принятия даст каждому гражданину, каждому водителю возможность быть полицейским. Каждый через свой смартфон сможет фиксировать правонарушения других водителей, отправлять их в полицию и таким образом на улицах будут миллионы камер, миллионы пар глаз которые следят за не нарушением ПДД”, — рассказал Геращенко.

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