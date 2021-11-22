Греция ввела новые ограничения против COVID-19 на фоне высоких показателей смертности

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В понедельник Греция ввела широкий спектр новых ограничений, направленных на сдерживание всплеска заражения COVID-19, который повысил уровень смертности почти вдвое, что больше чем средний показатель в Европейском Союзе. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Постановление правительства вступило в силу и будет действовать до 6 декабря, которое обязывает носить маски на всех рабочих местах, увеличивает график работы в государственном и частном секторах и позволяет взрослым посещать помещения для отдыха и развлечений лишь тем, кто имеет справку о вакцинации или недавно выздоровел от COVID-19.

К ограниченным местам относятся закрытые зоны в барах, ресторанах, кинотеатрах и музеях.

Дополнительные ограничения вместимости также были введены в судах и местах культуры.

Правительство исключило возврат к общему карантину, но министр здравоохранения Танос Плеврис заявил, что текущие ограничения будут повторно оценены через две недели.

"Это наши невакцинированные сограждане очень болеют, попадают в отделения реанимации и умирают, - сказал он в интервью. - Вакцинированные не нуждаются в таком же уровне защиты".

Тем временем, старший прокурор Греции возбудил уголовные дела против более 40 человек, предположительно причастных к сделке по продаже сертификатов о прививках людям, которые не получили вакцину. Это первый случай, когда серьезные уголовные обвинения были предъявлены по делу о мошенничестве с вакцинацией в Греции.

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Добавим

Около трети населения страны и четверть взрослых остаются невакцинованими, а смертность стремительно растет с конца октября и в настоящее время достигла самого высокого уровня за последние шесть месяцев. Всего с начала пандемии в Греции обнаружили более 879 тысяч случаев COVID-19. Летальных случаев - 17 313.

Ограничительные меры были введены после того, как заполняемость отделений реанимации для лечения COVID-19 превысила 90%.