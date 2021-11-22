Новоиспеченный начальник одного из управлений полиции Одесской области попался на взятке в первый рабочий день

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили начальника одного из отделов полиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды на сумму 4 тысячи долларов. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, передает УНН.

По данным следствия, полицейский, ранее исполнявший обязанности начальника отдела, в день назначения руководителем получил от гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности за фальсификацию документов по переоформлению комбайнов.

Правоохранитель был задержан во время передачи средств.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.