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Новоиспеченный начальник одного из управлений полиции Одесской области попался на взятке в первый рабочий день

Новоиспеченный начальник одного из управлений полиции Одесской области попался на взятке в первый рабочий день

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили начальника одного из отделов полиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды на сумму 4 тысячи долларов. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, передает УНН.

По данным следствия, полицейский, ранее исполнявший обязанности начальника отдела, в день назначения руководителем получил от гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности за фальсификацию документов по переоформлению комбайнов.

Правоохранитель был задержан во время передачи средств.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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